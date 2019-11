Matija Pecotic vence en las semifinales del torneo de Monastir

El tenista croata Matija Pecotic, número 493 de la ATP y cabeza de serie número 3, cumplió las previsiones al ganar por 6-0 y 6-2 a Louis Tessa, tenista francés, número 909 de la ATP, en las semifinales del torneo de Monastir. Tras este resultado, Pecotic estará en la final del torneo de Monastir.

Durante el juego, el tenista croata consiguió romper 5 veces el saque a su contrincante, consiguió un 67% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 65% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador francés, no logró romper el saque ninguna vez, logró un 69% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 42% de los puntos al saque.

En la final Pecotic jugará contra el turco Altug Celikbilek, número 347 y cabeza de serie número 1.

En el torneo de Monastir (ITF Tunisia F47) participan 73 jugadores. Asimismo, se celebra entre los días 3 y 10 de noviembre sobre pista dura exterior.