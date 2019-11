Valverde: "Me siento apoyado y respetado por el club"

Ernesto Valverde atendió a los medios este viernes en el día previo a que el Barça reciba al Celta en el Camp Nou. Un partido al que los azulgrana llegan tras empatar a cero con el Slavia de Praga en Champions y ser objeto de críticas por su juego

"Si el partido lo hubiésemos llevado mejor, todo el mundo estaría más tranquilo. En el segundo tiempo frente al Slavia corregimos los errores y estuvimos mejor. Hay que aceptar las cosas como son. Me lo preguntas hace una semana y esta rueda de prensa era una autopista sin problema. También puede cambiar todo para bien", dijo.

Valverde comió con el presidente Bartomeu esta semana, aunque asegura que no hay ningún problema y que su futuro no le preocupa: "Me siento apoyado y respetado por el club".

En cuanto a la cantidad de goles encajados, Valverde es prudente: "Estamos atravesando diferentes rachas en poco espacio de tiempo. Nos han hecho goles llegándonos poco. El otro día nos hicieron tres. Creo que tenemos que esperar un poco. El otro día no tuvimos buena sensación con el Slavia y solo recibimos una ocasión".

También tuvo palabras para Dembélé, que no termina de encontrar su sitio en el Barça: "Ousmane quizá pudo tener más opciones en el primer tiempo, porque el Slavia esta más cerrado. Opté por cambiarlo. Estoy viendo mejor a Ansu cuando entra en los segundos tiempos que cuando lo hace desde inicio, por eso opté por esa vía. No significa eso que no puede jugar de entrada mañana", explicó.