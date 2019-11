Previa del encuentro: la UE Vilassar de Mar recibe al At. Horta en la duodécima jornada

El próximo domingo a las 17:00 se enfrentarán en el Municipal Xevi Ramon la Vilassar de Mar y el At. Horta en la duodécima jornada de la Tercera División.

La UE Vilassar de Mar encara con optimismo el partido de la duodécima jornada para consolidar una racha ganadora después de ganar sus dos últimos encuentros 2-3 y 3-1, el primero contra el Santfeliuenc a domicilio y el segundo contra el Sants en su feudo.

Respecto a la escuadra visitante, el At. Horta se hizo con la victoria ante al EC Granollers durante su último encuentro de liga (3-2), con goles de Luis, Adria Recort y Marc Rio.

Con respecto a los resultados como local, la UE Vilassar de Mar ha ganado dos veces y ha empatado tres veces en cinco partidos jugados hasta ahora, indicativo de que deberá esforzarse durante este encuentro si no quiere que se le vayan más puntos en su estadio. En las salidas, el At. Horta ha vencido dos veces y ha sido derrotado en una ocasión en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Con anterioridad han existido otros enfrentamientos en el Municipal Xevi Ramon en los cuales la Vilassar de Mar no ha conseguido ganar ninguna vez al At. Horta, mientras que éste lo ha hecho en tres ocasiones. A su vez, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva tres partidos seguidos ganando en el estadio de la Vilassar de Mar. La última vez que jugaron la Vilassar de Mar y el At. Horta en la competición fue en marzo de 2018 y el encuentro concluyó con un 1-3 a favor del At. Horta.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el equipo visitante está por delante de la UE Vilassar de Mar con una diferencia de siete puntos. Los locales llegan al encuentro en duodécima posición y con 14 puntos puntos en el casillero. Por su parte, el At. Horta tiene 21 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación.