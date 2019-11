Previa del partido de la jornada 12: As Pontes contra Bergantiños

El próximo domingo a las 17:00 se jugará el encuentro de la duodécima jornada de liga, en el que veremos disputarse la victoria al As Pontes y al Bergantiños en el O Poboado.

El As Pontes tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada tras haber perdido su último encuentro contra el Barco por un marcador de 2-1.

Respecto a la escuadra visitante, el Bergantiños cayó derrotado por 0-3 en el último encuentro que jugó frente al CD Estradense.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el As Pontes ha perdido en tres ocasiones y ha empatado dos veces en cinco partidos jugados hasta ahora, de manera que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En el papel de visitante, el Bergantiños ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado una vez en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Tercera División muestran que el As Pontes ha ganado en tres ocasiones al Bergantiños, mientras que éste ha vencido una vez y en los otros cuatro partidos disputados el resultado fue un empate. Asimismo, la escuadra visitante suma tres encuentros seguidos sin conocer la derrota a domicilio frente al As Pontes. El último partido que jugaron el As Pontes y el Bergantiños en este torneo tuvo lugar en febrero de 2017 y finalizó con un resultado de 1-0 a favor del Bergantiños.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que hay una diferencia de cinco puntos a favor del equipo visitante. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el vigésimo lugar con siete puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en decimoquinta posición con 12 puntos.