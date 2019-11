Previa del partido de la jornada 12: Manchester United contra Brighton and Hove Albion

El próximo domingo a las 15:00 tendrá lugar en el Old Trafford el duelo entre el United y el Brighton and Hove Albion en la jornada número 12 de la Premier League.

El Manchester United afronta con ilusión de recuperar puntos en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada tras sufrir una derrota contra el Bournemouth en el partido anterior por un resultado de 1-0.

En el lado de los visitantes, el Brighton and Hove Albion ganó frente al Norwich City en casa por 2-0 y anteriormente lo había hecho también en su campo ante el Everton por 3-2.

Como local, el Manchester United ha logrado un balance de dos victorias, una derrota y dos empates en cinco partidos jugados en su estadio, de manera que no podremos saber cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. A domicilio, el Brighton and Hove Albion ha vencido una vez y ha perdido en tres ocasiones en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Premier League muestran que el United ha ganado tres veces al Brighton and Hove Albion, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan tres encuentros seguidos ganando en casa frente al Brighton and Hove Albion. El último encuentro que disputaron el United y el Brighton and Hove Albion en esta competición fue en enero de 2019 y acabó con un marcador de 2-1 para los locales.

En cuanto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de dos puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el décimo lugar con 13 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en octava posición con 15 puntos.