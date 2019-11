Zidane: "Bale y James no están disponibles, pero no están lesionados"

La situación de James Rodríguez y Gareth Bale en el Real Madrid es difícil de explicar. Zinedine Zidane lo intentó en la rueda de prensa previa al partido entre los blancos y el Eibar de este fin de semana, aunque nadie quedó muy convencido.

"No están disponibles". Así resumió el entrenador francés la situación de ambos, pero luego especificó que tampoco tienen una lesión que justifique esa ausencia en la dinámica del grupo.

"No están disponibles, no lesionados. Van a ir con la selección y no voy a decir nada. Luego tienen cinco o seis días, y luego a ver si están preparados para jugar con la selección o no", resumió en la pregunta inicial al respecto, aunque luego se enganchó con los periodistas que le insistieron sobre el tema.

"En el campo han hecho algo, pero no están preparados para jugar mañana. No han entrenado con el equipo. Si no entrenan con el equipo, no pueden jugar", ¿Si jugarán con Gales y Colombia? No digo eso. Ellos tendrán que juzgar si pueden jugar o no. No es decisión técnica: no han entrenado con el equipo, por lo que no pueden jugar con el equipo. Luego irán con la selección y decidirán si juegan o no. ¿Quién decide si entrenan con el equipo? Yo no lo decido, lo hacen ellos", dijo, sin aclarar más.