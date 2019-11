Marcos de Quinto: “Ser independentista es como ser del Betis, es complicado que alguna vez ganen LaLiga”

Marcos de Quinto, candidato al Congreso de los Diputados como número 2 de Ciudadanos por Madrid, ha hecho una polémica comparación entre el independentismo catalán y un equipo de fútbol, el Betis.

El exvicepresidente de Coca Cola es cuestionado en una entrevista a 'NIUS' sobre la situación que atraviesa Cataluña y las opciones de triunfo que tiene el movimiento separatista en el actual contexto.

"Lo digo con todo cariño, ser independentista es como ser del Betis. Quien quiera ser del Betis, que lo sea, pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez la Liga", ha comparado.

"No me quiero echar a la afición del Betis encima. Quien quiera ser independentista, que lo sea. Y oye, pues fenomenal, pero que no se salten la ley. Sea usted lo que quiera. Entre tanto seguiremos charlando. La gente evolucionará. No hay que tener prisa pero si firmeza. Es como intentar convencer a los del Betis que se hagan de otro club, pues mira no", ha explicado, para intentar matizar la polémica frase.

Las reacciones a esta comparación obligaron a De Quinto a pedir disculpas por twitter: