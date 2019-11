La tenista Katriin Saar rompe los pronósticos al ganar a Anastasia Kulikova en los cuartos de final del torneo de Parnu

La jugadora estonia Katriin Saar, número 1113 de la WTA, sorprendió al vencer por un marcador de 2-1 en un partido en el que su contrincante, la tenista finlandesa Anastasia Kulikova, número 595 de la WTA y cabeza de serie número 3, tuvo que retirarse en los cuartos de final del torneo de Parnu. Tras este resultado, la tenista consigue el puesto para las semifinales del torneo de Parnu.

La finlandesa no consiguió quebrar el saque ninguna vez, mientras que Saar, por su parte, lo consiguió una vez. Asimismo, la jugadora estonia tuvo un 40% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 80% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su oponente fue de un 67%, no hizo ninguna doble falta y logró el 50% de los puntos al saque.

Durante las semifinales Saar jugará contra la tenista estonia Elena Malygina, número 728 y cabeza de serie número 6.

El torneo tiene lugar en Parnu entre el 4 y el 10 de noviembre sobre pista dura a cubierto. En esta competición participan un total de 51 jugadoras.