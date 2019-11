Previa del partido: el Valencia Mestalla recibe al At. Levante

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el partido de la duodécima jornada de liga, en el que veremos enfrentarse al Valencia Mestalla y al At. Levante en el Antonio Puchades.

El Valencia Mestalla afronta con ánimos reforzados para el encuentro de la duodécima jornada después de lograr la victoria a domicilio en el Ciudad Deportiva Del Villarreal por 0-1 frente al Villarreal B, con un tanto de Pascual.

Respecto al equipo visitante, el At. Levante no pudo hacer frente al Castellón en su último encuentro (0-2).

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Valencia Mestalla tiene un balance de dos derrotas y tres empates en cinco partidos jugados en su estadio, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En las salidas, el At. Levante tiene un balance de tres derrotas y dos empates en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Segunda División B muestran que el At. Levante ha ganado cuatro veces al Valencia Mestalla, mientras que éste no lo ha hecho en ninguna ocasión y los otros dos partidos restantes acabaron en empate. Además, los visitantes no pierden en sus últimas seis visitas al estadio del Valencia Mestalla. La última vez que se enfrentaron el Valencia Mestalla y el At. Levante en este torneo fue en febrero de 2019 y el encuentro concluyó con un marcador de 0-1 favorable al At. Levante.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por un punto a favor del At. Levante. El Valencia Mestalla llega al encuentro con 11 puntos en su casillero y ocupando la decimosexta plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 12 puntos y ocupa el decimocuarto puesto en la competición.