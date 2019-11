Alemania amenaza con un boicot al Mundial de Catar 2022 si no respetan los derechos de las mujeres

Fritz Keller, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), ha mostrado el compromiso del balompié germano con la igualdad de las mujeres, hasta el punto de tomar una decisión que puede tener consecuencias muy serias: no mandará a ninguna de sus selecciones a jugar en países donde no se respeten los derechos de las mujeres.

"Dentro del fútbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Por ejemplo, los derechos de las mujeres", ha escrito en una columna a 'Die Welt'.

En este sentido, Keller, que acaba de estrenarse en el cargo que asumió en septiembre, se muestra muy firme y apunta a decisiones drásticas: "No mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos". Esta propuesta, que fue aprobada por la DFB de manera unánime, incluye también los países donde las mujeres no tengan libre acceso a los estadios en igualdad a los hombres.

Si Alemania cumple con su amenaza, la presencia de la 'Mannschaft' en el Mundial de Catar 2022 está en peligro. El país árabe aún mantiene numerosas restricciones a las mujeres, y la discriminación es un hecho palpable en el día a día. Por ejemplo, las solteras menores de 25 años requieren autorización previa de un tutor masculino para viajar, mientras que las casadas pueden hacerlo libremente aunque su marido puede pedir ante un tribunal que se lo impidan.