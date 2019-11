Bordalás critica el gol mal anulado al Getafe en Basilea: "No hacía falta ni VAR"

El Getafe abandonó derrotado el St Jakob Park de Basilea y no solo por el resultado del encuentro. El equipo azulón marcó el gol del empate en el minuto 85 gracias a una chilena de Ángel, pero el linier erró al señalar fuera de juego inexistente, provocando un profundo malestar en el seno de los madrileños.

La jugada muestra claramente cómo hay dos jugadores del Getafe en fuera de juego, pero Ángel no es uno de ellos, sino que avanza hacia la portería ganando la espalda a la defensa suiza.

El técnico JoséBordalás no dudó en mostrar su decepción por el mazazo, ya que lamentó en la entrevista postpartido que “no hacía falta ni VAR” para saber que Ángel estaba en posición correcta, ya que “sinceramente y con honestidad se ve que entra desde atrás. Ha sido una jugada clara”.

El entrenador del Getafe también mostró su enfado en la rueda de prensa posterior, donde reconoció que “ya desde el banquillo me pareció que no era fuera de juego” y criticó que “en una competición como esta no se pueden cometer estos errores”.