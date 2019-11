Previa del encuentro de la jornada 12: Villarreal C contra At. Saguntino

El próximo sábado a las 17:00 se jugará el encuentro de la duodécima jornada de la Tercera División, el cual medirá al Villarreal y al Saguntino en el Ciudad Deportiva del Villarreal- Miralcamp.

El Villarreal C llega al duodécimo encuentro con la intención de mejorar sus números en el torneo después de haber empatado 1-1 ante el Alcoyano en su último partido.

Respecto a los visitantes, el At. Saguntino se tuvo que conformar con un empate 2-2 frente al Hércules de Alicante B durante su último encuentro.

En cuanto a los resultados como local, el Villarreal C tiene unas cifras de tres victorias y dos empates en cinco partidos jugados en su estadio, de modo que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para vencer. En el papel de visitante, el At. Saguntino ha ganado una vez, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado tres veces en sus cinco partidos jugados.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Tercera División muestran que el Villarreal ha ganado en cuatro ocasiones al Saguntino, mientras que éste ha vencido tres veces. El último enfrentamiento entre el Villarreal y el Saguntino en esta competición se celebró en enero de 2019 y concluyó con un resultado de 0-1 a favor del Saguntino.

Con respecto a su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el equipo local tiene una ventaja de tres puntos con respecto al At. Saguntino. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el cuarto lugar con 19 puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 16 puntos y ocupa el octavo puesto en la competición.