La genial disculpa de Joaquín con Vinícius: "Tengo menos peligro que un gitano sin primos"

La reacción de Joaquín Sánchez en pleno partido del Betis contra el Real Madrid, al ser captado diciendo que Vinicius “es muy malo”, causó un enorme revuelo, algo que el capitán verdiblanco ha querido cortar pidiendo disculpas al jugador brasileño.

Joaquín lamentó que fue “un comentario que hago para el preparador físico y para mí, un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca”. Además, aclaró que “decía que Vinicius no está bien de cara al gol. No es algo que invente yo ni es que sea mal futbolista, porque no estaría en el RealMadrid".

El centrocampista bético aseguró que “sinceramente me sentí mal y quiero disculparme públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención".

Eso sí, Joaquín tiró de su habitual humor para limar asperezas, al asegurar que “yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos".