Previa del encuentro: el Racing C. Villalbés recibe en su feudo al Compostela

El próximo sábado a las 16:15 tendrá lugar en el Municipal A Magdalena el duelo entre el Racing C. Villalbés y el Compostela en el partido correspondiente a la jornada número 12 de la Tercera División.

El Racing C. Villalbés encara el partido de la duodécima jornada con ganas de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras conseguir un empate contra el Alondras en su último encuentro.

Respecto a la escuadra visitante, el Compostela ganó en casa 1-0 en el Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro su último encuentro en liga frente al Silva SD, con un gol de Josiño.

En cuanto al desempeño en su estadio, el Racing C. Villalbés ha logrado un balance de tres victorias, una derrota y un empate en cinco partidos jugados como local, unos números que pueden resultar esperanzadores para el Compostela, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el Municipal A Magdalena. En las salidas, el Compostela ha vencido dos veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal A Magdalena, de hecho, el Racing C. Villalbés ha derrotado en dos ocasiones al Compostela en su estadio, mientras que éste no ha logrado la victoria ninguna vez y los otros dos partidos disputados finalizaron en empate. A su vez, el equipo local acumula una racha de cuatro encuentros seguidos invicto en casa frente al Compostela. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en mayo de 2019 y acabó con un marcador de 1-2 a favor del Racing C. Villalbés.

Actualmente, el Compostela se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 10 puntos con respecto a su rival. El Racing C. Villalbés llega al encuentro con 15 puntos en su casillero y ocupando la octava plaza antes del partido. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 25 puntos y ocupa el segundo puesto en la competición.