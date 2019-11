La presidenta titular de la mesa electoral libera al portero del Levante para jugar contra el Athletic: "Soy de la Real"

El Levante se había encontrado con un serio problema para afrontar el partido en San Mamés contra el Athletic este domingo: a su portero titular, Aitor Fernández, y uno de sus laterales derechos, Jorge Miramón, les había tocado mesa electoral. El club planteó un recurso sobre el segundo, que fue aceptado, pero el primero, al ser designado como suplente del presidente, no ha lugar que le librasen.

Desde el equipo se pusieron inmediatamente en contacto con la persona designada como presidente, en este caso presidenta, de mesa. Begoña Balanzategi, vecina de Mondragón, ha confirmado que ella acudirá "sí o sí" al colegio electoral que le tocó.

"A no ser que sea una cosa vital, que ahí ya no puedo decir yo, voy a ir seguro a las ocho de la mañana. O sea, que en ese sentido estad tranquilísimos. Ya le podéis decir a Aitor que por mí no hay ningún problema. Yo voy a ir a las ocho sí o sí. Ya me tocó anteriormente y esta es la segunda vez que me toca, pero decidle que tranquilo...", ha confirmado en una entrevista a 'Superdeporte'.

Se da la circunstancia de Balanzategi, aunque admite no ser "demasiado futbolera" si le tira un poco un equipo vasco: el gran rival del Athletic.

"Si soy de algún equipo es la Real Sociedad... como buena guipuzcoana", dijo.