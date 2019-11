El director deportivo del PSG estalla contra Zidane por sus guiños a Mbappé

Zinedine Zidane ha recibido una buena reprimenda por parte del director deportivo del París Saint-Germain por sus elogios a Kylian Mbappé en la rueda de prensa previa al partido contra el Galatasaray.

El entrenador del Real Madrid respondió sobre el joven atacante francés, en una de las pocas preguntas que no versó sobre Bale. "Es el jugador quien decide sobre su futuro. De momento es jugador del PSG, pero sé que siempre dijo que su sueño era jugar un día en el Real Madrid", concedió Zidane ante los medios.

La respuesta de Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, no se ha hecho esperar. "Honestamente, molesta un poco, no creo que sea momento para hablar de esto. Que lo deje, Mbappé es un jugador muy importante para nosotros. No es el momento de desestabilizarlo; es hora de dejarle en paz", pidió el brasileño.

Todo viene por las palabras del presidente del Mónaco, que confesó una charla que le hizo Mbappé en 2017 antes de fichar por el PSG. "El Real Madrid me esperará", dijo en su momento el hoy jugador de la entidad gala sobre el interés que tuvo y tiene el conjunto blanco en ficharle.