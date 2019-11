Foley y Every consiguen su plaza en los cuartos de final del torneo de Maputo

El tenista británico Patrick Foley, número 1431 de la ATP y Michael-John Every, número 1251 de la ATP cumplieron los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo de Maputo por 4-6, 7-5 y 10-7 en una hora y cincuenta y siete minutos a los indios Jatin Dahiya y Arpit Sharma, número 1468 de la ATP y, número 1566 de la ATP respectivamente. Con este resultado, la pareja consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo de Maputo.

Las estadísticas reflejan que Foley y Every, los vencedores, consiguieron quebrar 3 veces el saque a sus oponentes, mientras que la pareja perdedora, por su parte, lo consiguió también 3 veces. Asimismo, en el primer servicio Foley y Every tuvieron un 72% de efectividad y lograron el 69% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus rivales son de un 75% de efectividad y 59% de puntos obtenidos al saque. Finalmente, en lo que se refiere a las faltas, los jugadores clasificados cometieron una doble falta y los jugadores de la pareja derrotada no hicieron ninguna doble falta.

Foley y Every se medirán en los cuartos de final con los jugadores estadounidenses Dennis Uspensky y José Fco. Vidal Azorín.

El torneo ITF Mozambique F1 tiene lugar sobre pista dura al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 16 parejas. Además, se desarrolla entre el 5 y el 9 de noviembre en Maputo.