Jordan Correia Passos do Carmo consigue clasificarse para los octavos de final del torneo de Castellón

Jordan Correia Passos do Carmo, brasileño, número 504 de la ATP y cabeza de serie número 7, venció en los dieciseisavos de final del torneo de Castellón en una hora y cuarenta minutos por 6-3 y 6-2 a Tiago Cacao, tenista portugués, número 636 de la ATP. Con este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Castellón.

Las estadísticas del partido indican que Correia Passos do Carmo consiguió quebrar 3 veces el saque a su oponente, logró un 74% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 76% de los puntos al saque. En cuanto al jugador portugués, no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, su efectividad fue de un 50%, hizo 5 dobles faltas y logró el 54% de los puntos al saque.

Tras este partido, tendrán lugar los octavos de final en el que se enfrentarán Correia Passos do Carmo y el ganador del partido entre el tenista español Mario Mansilla Diez y el ruso Andrey Chepelev.

El torneo ITF Spain F34 tiene lugar sobre tierra batida exterior y en él se enfrentan un total de 74 tenistas. Asimismo, su celebración se produce del 3 al 10 de noviembre en Castellón.