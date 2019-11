Gallinari hace un tapón con la zapatilla que se le había salido

Oklahoma City Thunder ganó 102-94 a Orlando Magic, con Shai Gilgeous-Alexander como máximo anotador con 24 puntos seguido por Chris Paul con 20 y Danilo Gallinari, con 16. Sin embargo no fue una canasta sino un tapón del italiano lo que le ha convertido en el protagonista de la noche.

En un momento del partido, a Gallinari se le salió la zapatilla. Ocurrió en una contra de su equipo, por lo que él se quedó en las inmediaciones de su zona para ponérsela. La defensa de los Magic fue demasiado rápida, por lo que a él le pilló con la zapatilla en la mano.

Para no dejar a su equipo con uno menos ante un ataque, no dudó en hacer la cobertura medio descalzo, hasta el punto de que se puso bajo el aro para poner un tapón que hizo con la misma zapatilla que estaba sin poner. Acabó por los suelos, pero la canasta del rival no entró.