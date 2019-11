Los 5 señalados del FC Barcelona tras el empate con el Slavia de Praga

La derrota ante el Levante con tres goles en siete minutos y el empate sin goles ante el Slavia de Praga han sumido al FC Barcelona en un estado de caos. Los silbidos con los que la afición culé despidió a su equipo de su estadio fueron lo suficientemente elocuentes como para dejar claro que no están contentos con la situación.

El Camp Nou que mostró una notable desafección con su equipo, que ni siquiera se llenó y el horario de las 18:55h no es excusa: se llegó a los 67.023 espectadores, mientras que el año pasado ante el PSV a la misma hora fueron 73.462. Hay muchos señalados en el equipo, pero por encima de ellos cinco están en boca de cualquier aficionado blaugrana al que se le pregunte por la situación deportiva.

1. Ernesto Valverde

Ni convence, ni resuelve. Las decisiones del 'Txingurri' no resuelven la situación y tiene encima una notable presión. La falta de recursos o los recursos malgastados son puntos que se le achacan: deja fuera a Junior Firpo cuando Jordi Alba estaba al borde de la lesión de la que recayó finalmente, Rakitic ha pasado a un segundo plano, el ostracismo al que han caído algunos canteranos como Carles Aleñà o Riqui Puig... Los nombres de Marcelo Gallardo y Ronald Koeman están ya sobrevolando el Camp Nou para cuando caiga la guillotina.

2. Sergio Busquets

El Barça corre, pero corre sin sentido. Ante el Slavia de Praga corrieron 111,057 km, casi 15 menos que los checos, y sin embargo no sirvió para marcar. Buena parte de la responsabilidad de que las carreras tengan sentido la tiene un Sergio Busquets que ya no es el que era. Con un Arthur Melo que ni está, ni se le espera, el agujero en el centro del campo del Barcelona es importante. Y es en esa sala de máquinas donde todo debe fluir si quieren mejorar.

3. Antoine Griezmann

Es una obviedad: los delanteros están para marcar goles. Para eso llegó Antoine Griezmann al Barcelona, no sin polémica, pero no acaba de arrancar. Su adaptación al juego blaugrana no acaba de producirse y eso se traduce en un menor protagonismo. Sin Luis Suárez y un Ousmane Dembélé que llegaba de lesión, Messi necesitaba al francés como socio. Sigue sin funcionar y la afición cada vez se cuestiona más la utilidad de su fichaje.

4. Gerard Piqué

No tanto ante el Slavia, pero sí ante el Levante, la actitud de Gerard Piqué está en entredicho. Hay un 'run-run' entre una buena parte del barcelonismo a la que no le gusta que el central, una institución en el equipo tanto dentro como fuera del campo, tenga la cabeza en su nueva Copa Davis o en sus apariciones televisivas en 'La Resistencia'.

5. Josep Maria Bartomeu

Las miradas de la masa social culé van del campo al palco. El fiasco del regreso de Neymar es la punta del iceberg de reproches que tiene el barcelonismo hacia el presidente Bartomeu, a quien culpan de una planificación deportiva nefasta. Le piden decisiones rápidas y a tiempo, antes de que sus opciones en la Champions se compliquen más y que en LaLiga pierdan la oportunidad de escaparse cuanto antes.