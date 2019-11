Arklon Huertas Del Pino Cordova pasa a los octavos de final del torneo de Cancún

Arklon Huertas Del Pino Cordova, peruano, número 565 de la ATP y cabeza de serie número 3, cumplió las previsiones al ganar por 6-3 y 6-3 al brasileño Gabriel Ciro Da Silva, número 1102 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo de Cancún. Tras este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Cancún.

Las estadísticas reflejan que Huertas Del Pino Cordova consiguió quebrar 3 veces el saque a su adversario, obtuvo un 74% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 81% de los puntos al saque. En cuanto a Da Silva, no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, obtuvo un 64% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 54% de los puntos al saque.

En el torneo de Cancún (ITF Mexico F28) participan 48 tenistas. Asimismo, se celebra entre el 3 y el 10 de noviembre sobre pista dura al aire libre.