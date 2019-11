Los tenistas Poullain e Iradukunda se imponen en los octavos de final del torneo de Monastir

El francés Lucas Poullain, número 1264 de la ATP y el jugador burundés Guy Orly Iradukunda, número 905 de la ATP cumplieron las previsiones al ganar en los octavos de final del torneo de Monastir en una hora y once minutos por 6-2 y 6-4 a los jugadores italianos Giacomo Dambrosi y Leonardo Taddia, número 1132 de la ATP y, número 1422 de la ATP respectivamente. Tras este resultado, los jugadores se hacen con la plaza para los cuartos de final del torneo de Monastir.

Durante el juego, Poullain e Iradukunda, los vencedores, consiguieron quebrar 3 veces el saque a sus contrincantes, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no consiguió romper el saque a sus contrincantes. Además, Poullain e Iradukunda lograron un 70% de efectividad en el primer servicio y se hicieron con el 72% de los puntos al saque, mientras que sus rivales obtuvieron un 71% de efectividad y lograron ganar el 63% de los puntos al saque. Finalmente, en cuanto a las faltas, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores eliminados no hicieron ninguna doble falta.

Poullain e Iradukunda se enfrentarán en los cuartos de final del torneo con los ganadores del partido que enfrentará a Louis Tessa y Majed Kilani contra Altug Celikbilek y Daniil Zarichanskiy.

En el torneo de Monastir (ITF Tunisia F47) se enfrentan un total de 16 parejas. Asimismo, se desarrolla entre el 5 y el 9 de noviembre sobre pista dura exterior.