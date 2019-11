Miomir Kecmanovic logra clasificarse para la siguiente fase a costa de Casper Ruud

Miomir Kecmanovic, serbio, número 60 de la ATP, venció en una hora y diecinueve minutos por 4(7)-3(5), 4(7)-3(5) y 4-2 a Casper Ruud, tenista noruego, número 56 de la ATP, del torneo ATP Next de Milán. Tras este resultado, veremos al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo ATP Next de Milán, la siguiente ronda.

Ruud no pudo romper el saque a su rival ninguna vez, mientras que el tenista serbio, por su parte, lo logró una vez. Asimismo, Kecmanovic consiguió un 82% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 79% de los puntos al saque, mientras que su adversario logró un 80% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 68% de los puntos al saque.

En el torneo de Milán (Next Gen ATP Finals Indiv. Masc.) se enfrentan un total de 8 tenistas. Además, se desarrolla entre el 5 y el 9 de noviembre sobre pista dura a cubierto.