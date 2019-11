Vetan a una niña con síndrome de Down en la Copa de España de voleibol por ser demasiado mayor

La VII Copa de España Infantil de voleibol está marcada por la polémica debido al veto de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) a Laia, una niña que milita en uno de los participantes, el CV Esplugues. El argumento para no dejarla jugar es que tiene 14 años, uno más que el resto de jugadoras de la categoría infantil, por lo que tendría que militar en cadete. La polémica viene por que la niña tiene síndrome de Down.

En una publicación en instagram, el club denuncia la decisión del órgano federativo. "Lamentablemente la RFEVB no permite que una niña con síndrome de Down juegue con su equipo la VII Copa de España Infantil de voley en Guadalajara. A pesar de la insistencia del club al que pertenece, la federación no la acepta porque tiene un año más que las chicas de su categoría", comienza el escrito.

Pese al apoyo de su club y de sus compañeras, la Federación niega que la afección de la niña sea el motivo subyacente del veto, sino que simplemente es la edad. "La citada deportista puede participar sin ningún problema con el equipo de su edad, por el que dispone de la licencia correspondiente, y el Club citado tiene equipo Cadete y equipo Infantil. Lo único que tiene que hacer es permitir que la niña participe con el equipo de su edad, es decir, el Cadete, contribuyendo con ello a la plena inclusión de la deportista en el equipo de su categoría, sin realizar exclusión alguna", se defienden desde la Federación en un comunicado de respuesta ante la polémica suscitada.

El equipo ha propuesto que les den por perdidos todos los partidos, "puesto que el objetivo primordial en estas edades es favorecer el crecimiento personal, fomentar el trabajo en equipo y por supuesto, divertirse y jugar a voley". "Parece ser que tanto la RFEVB como la Copa de España valoran más las normas que el beneficio común", se lamentan.