Zidane: "Quiero que Bale se quede aquí hasta final de temporada"

Zinedine Zidane compareció ante los medios para la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Galatasaray, pero hubo un nombre que copó casi todas las preguntas: Gareth Bale.

La convocatoria del galés con su país es la última de las polémicas que le rodean, si bien Zidane ha intentado esquivar las preguntas y defender la situación de su futbolista.

"El problema es que no está listo para entrenar con normalidad. Vamos a ver día a día. Que su país lo convoque… bueno, tiene derecho. Es una fecha FIFA y nosotros no nos metemos. El jugador quiere estar bien. No hay que dudar de lo que quiere hacer, sufre el primero. A ver esta última semana y luego cómo lo hace con su selección, si está listo o no. La pena es que no está listo", afirmó.

La presencia de Bale con su país pese a que no ha jugado desde hace un mes con el Real Madrid ha suscitado una petición de Zidane a la prensa y a la afición. "No me molesta para nada, y quiero hablar con la afición: él quiere estar con nosotros. Ahora decimos que no está listo para jugar y se va con su selección… Si no está listo para jugar, no va a jugar. Él quiere recuperarse, quiere jugar y estar con sus compañeros", afirmó el técnico, antes de que fuese muy claro acerca de sus intenciones de futuro.

"Nuestra afición tiene que pensar en positivo. Están diciendo que yo quiero que se marche en enero. Es tontería. Cada uno puede hablar de mí, de lo que estoy haciendo, pero nadie puede sacar palabras de mí. Yo quiero que Gareth se quede aquí hasta final de temporada. Va a contar y va a intentar hacerlo bien con el Madrid", dijo.

Sobre su relación con él, el entrenador dejó caer que es correcta... y poco más. "Nos decimos ‘buenos días’ todos los días. Me pasa con todos los jugadores. No tenemos la misma cercanía con todos los jugadores, pero no me pasa nada con Bale. Es lo mismo este verano cuando quería marcharse. Es un mensaje también a vosotros: tenéis que dejar de decir que se va antes del final. Cuando yo era jugador pasaba los mimo. Lo importante es que todos estén al principio y en el descanso apoyando al equipo, pero al final… Ellos quieren ver ganar a su equipo", zanjó al respecto.