Bendtner revela que sufrió abusos de un amigo: "Estaba a punto de jugar con mi pene"

El exdelantero de Arsenal y Juventus, Nicklas Bendtner, ha publicado en el día de hoy su autobiografía en la que desvela un episodio de abusos sexuales que sufrió con 16 años.

Según narra el futbolista, en una noche con un amigo suyo al que llama Silas, este le ofreció unos polvos blancos similares a la cocaína para inhalar. "Fue una noche exagerada", comienza. "Silas ya me había visto con varias chicas y aún así, me desperté sabiendo que él estaba a punto de jugar con mi pene. Respondí como lo haría cualquier adolescente heterosexual. No es que le pegara ni nada, pero le regañé como un loco", cuenta Bendtner en su autobiografía.

Desde aquel suceso la amistad entre ambos desapareció, pese a que Silas quiso recuperar la relación años más tarde, según relata el futbolista. "Silas está viviendo una vida de jet-set, y se ha quedado más o menos en el armario. Su vida está llena de mentiras y personas falsas, y allí estaba yo", declaró con respecto a su situación acutal.

Sin embargo, esta no iba a ser la única 'locura' que cuenta Bendtner en su libro. Entre ellas, cuenta cómo fue una noche pocos días antes de su debut con la selección danesa. "Estaba tan fuera de mí que me cagué en los pantalones y vomité por todos lados", cuenta. Al final cuenta que sus comapñeros tuvieron que llevarle a casa en una carretilla y que no recuerda nada del entrenamiento del día siguiente.