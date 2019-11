Maradona desmiente a su hija: "No me estoy muriendo para nada"

Diego Armando Maradona está en un buen momento. Al menos eso asegura él mismo para salir al paso de las declaraciones de su hija Giannina, que recientemente se lamentó del estado de su padre e incluso llegó a decir que lo "están matando por dentro sin que él se dé cuenta".

"¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? Lo tenían empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura con coincidencia. Recen por él", escribió la esposa del Kun Agüero sobre su padre.

El 'Pelusa', ahora mismo centrado en su labor como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, respondió a su hija en un vídeo en instagram en el que afirma estar en perfectas condiciones.

"No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Giannina o que interpretará. Yo sé que ahora, mientras uno se va a haciendo mas viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. Y yo les digo a todos que voy a donarlo. Todo lo que corrí (gané) en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. Estoy muy sano", dijo.

En respuesta a este vídeo saltó su exmujer, Claudia Villafane, que le pidió a Maradona que acudiese al juicio por la denuncia de estafa que le ha interpuesto. "Si tenés los huevos para subir un vídeo a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste"