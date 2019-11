El Errejón más futbolero: su candidato a LaLiga, Balón de Oro, su deportista favorito...

Íñigo Errejón ha sido el primer líder político en pasar por el diario AS, en una serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia. En dicha entrevista, Errejón respondió a diversos asuntos, sobretodo de la actualidad deportiva.

En primer lugar, el candidato de Mas País habla sobre el aplazamiento del Clásico. "Yo hubiera preferido que se jugase el sábado 26, porque se hubiera dado una imagen de normalidad y estabilidad. [...] Si los independentistas quieren, se volverán a manifestar ese día. Mover el partido ha puesto el Clásico en el foco del conflicto y no ha ayudado a normalizar", dijo en referencia al aplazamiento al próximo 18 de diciembre.

También aprovechó para criticar el posible Villarreal-Atlético que puede tener lugar en Miami esta temporada o la Supercopa, tanto por el tema económico como por la "conversión (de los estadios) en centros de turistas".

Errejón también hizo referencia a la mezcla entre política y deporte. "No nos debería escandalizar que deportistas den su opinión política. Lo que ocurre es que el tema de Cataluña despierta muchas pasiones encontradas, pero me parece bien, porque los deportistas, referentes para muchos, también son ciudadanos." Además, quiso romper una lanza a favor de las pancartas políticas expuestas en estadios. "Al final los estadios son un lugar de expresión pública como las calles, y si en estos sitios se tiene el derecho a la libertad de expresión, siempre de forma pacífica, ¿por qué en un estadio no?"

Del mismo modo, Errejón se mostró a favor de los distintos proyectos que involucran a España como anfitriona de un Mundial junto a Portugal o una próxima candidatura a los JJ OO, pero solamente "si es para ganar".

El Errejón más personal

El candidato de Mas País, se declaró futbolero y madridista y desveló que su padre llegó a jugar en el Real Madrid Castilla. También señaló al equipo blanco como su candidato para ganar la liga y admitió que sueña con asistir a una final de la Champions del Madrid.

No obstante, deja entrever un perfil un tanto barcelonista. Errejón confesó que "no puede evitar vibrar cuando ve a Messi", su principal candidato para el Balón de Oro, y que Iniesta su deportista español favorito de siempre. Sobre el manchego quiso alabar su humildad con todo lo que ha ganado y el equilibrio que guarda entre su calidad humana y deportiva.