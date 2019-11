Vero Boquete responde a García, habla de machismo en el fútbol y se ofrece al Real Madrid

Vero Boquete, considerada una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino español, acudió a los estudios de Gol Televisión para conceder una entrevista a 'El Golazo de la mañana', con Felipe del Campo.

La actual jugadora de los Utah Royals de la liga de Estados Unidos abordó las cuestiones principales de la actualidad del fútbol femenino. La huelga, las declaraciones de García, la incursión del Real Madrid..., la exinternacional no se ha dejado ni un tema.

La huelga del fútbol femenino

La ausencia de acuerdos entre sindicatos y clubes por la cláusula de parcialidad del suelo ha desembocado en una convocatoria de huelga para el fin de semana del 16 de noviembre si no llega a un acuerdo antes.

"Han ido a la huelga por cansancio de muchos años. No sé si se ha maltratado el fútbol femenino en España, pero no se ha cuidado. No son las mejores condiciones para el fútbol profesional”, comentó Boquete.

En cuanto al momento elegido para la huelga, la jugadora gallega muestra su apoyo a la convocatoria: "Imagino que habrán pensado mucho cuándo hacerla, es un buen momento porque ahora tienen más espacio en los medios. Llevan muchos meses de reuniones para intentar cambiar esta situación y no lo han logrado", dijo.

Las declaraciones de García

Vero Boquete también ha querido responder a José María García, que afirmó que el fútbol femenino "es una mentira".

"Puedo entenderlo, pero sus declaraciones son innecesarias, él se equivoca, aunque las ha matizado, y lo sabe", explica Boquete.

"Es cierto que a nivel de organización sí sea una mentira o no sea lo que la gente se imagina. Pero él hablaba de un fútbol femenino de hace 15 años. Ahora el fútbol femenino es de máxima calidad”, añadió, haciendo una importante diferencia entre la estructura del fútbol y la calidad futbolística de sus jugadoras.

Machismo en el fútbol

Sobre si en España se mira al fútbol femenino desde una perspectiva machista, Boquete lo tiene claro: "Hay machismo en el fútbol, la sociedad española sigue siendo machista. Todavía nos cuesta a nivel de generación e instituciones poder acercarnos y que vean a la mujer deportista al mismo nivel”.

Se ofrece al Real Madrid: "Aquí estoy, Florentino"

Boquete confiesa que uno de sus deseos es regresar a España, y no descarta poder jugar para el Real Madrid en algún momento: "Aquí estoy, Florentino. Yo tengo el teléfono encendido y nadie me ha llamado. Siempre me hace ilusión la posibilidad de volver a España. Me gustaría volver a España y a cualquiera le gustaría jugar en el Real Madrid", explica.

"Lo importante es que haya un Real Madrid femenino, ayudará a que crezca el deporte”, añade la jugadora.