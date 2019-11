La tenista Peangtarn Plipuech pasa de ronda del torneo de Shenzhen

Peangtarn Plipuech, tailandesa, número 312 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en la ronda previa de calificación del torneo de Shenzhen por 6-2 y 6-1 a Mei Xu Wu, tenista china, número 783 de la WTA. Con este triunfo, Plipuech añade nuevos puntos a su ranking para llegar a participar en el torneo de Shenzhen.

Durante el juego, la tailandesa logró quebrar el saque 5 veces a su rival, consiguió un 73% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 71% de los puntos al saque. En cuanto a la jugadora china, no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, su efectividad fue de un 75%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 46% de los puntos al saque.

En el torneo de Shenzhen (ITF China 26A) existe una fase de acceso previa en la que las jugadoras con menor ránking tienen que obtener la máxima puntuación posible para lograr clasificarse y participar en el torneo oficial. En esta fase en concreto se enfrentan 32 jugadoras. Además, se lleva a cabo desde el 4 al 10 de noviembre sobre pista dura exterior.