La pesadilla de la viuda de José Antonio Reyes: "¿Por qué ha pasado esto?"

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, habló con el programa 'Viva la vida' de Telecinco, en la que ha sido su primera entrevista desde la trágica muerte del futbolista en un accidente de tráfico. Aún rota de dolor, relata cómo está intentando "buscar una salida por mis niñas" y dejando que el tiempo cure su dolor.

Recuerda a Reyes como una persona muy vital y siempre sonriente y de buen ánimo. "Muy risueño, muy bromista,… Le decíamos cariñosamente en casa ‘el de las sorpresas", rememora, toda vez que una pregunta le ronda una y otra vez la cabeza: "¿Por qué ha pasado esto?". "Intento estar distraída y poco más. Él lo era todo", resume, emocionada.

"Cuando me dieron la noticiano me lo creía, porque acababa de hablar con él y me dijo que iba a subir al autobús a las 11:30 que iba a ir a Cádiz y estaba esperando una videollamada. Al ver que no llegaba... ya me enteré de lo que había pasado", rememora.

Mantiene la relación con la familia de Reyes, pese a los rumores que apuntaban a lo contrario, aunque confiesa que con el superviviente del accidente, Juan Manuel Calderón (primo de Reyes), no habla mucho porque está aún recuperándose de las secuelas. "Sé de él por sus padres y por la familia", confiesa.

Noelia López también se lamenta de la mujer que se hacía pasar por ella para pedir dinero. "Siempre hay gente oportunista, incluso en una desgracia, intentan sacar un beneficio. Ahora está la justicia y ya está", apunta, sin ahondar en el suceso.

Más allá de lo amargo, López prefiere recordarle por esas sorpresas que le daba. "Aparecía de repente, incluso estando en China, me lo encontré en el paseo de Chipiona porque vino a darnos una sorpresa", recuerda, emocionada.