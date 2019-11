Marc Márquez, sobre Álex: "Sé la presión que aguanta, no es fácil ser hermano de..."

Marc Márquez celebró como el que más el título de su hermano Alex y reconoció que dijo saber "la presión que aguanta, no es fácil ser hermano de... y la gente se piensa que abre puertas pero muchas veces te cierra las importantes".

"Se lo ha ganado él, es campeón del mundo de Moto3, campeón del mundo de Moto2 y no lo ha tenido fácil, ha tenido que soportar comentarios de todo tipo y presiones, pero al final es lo que le he dicho 'tío, si quieres conseguir este campeonato deja el teléfono a un lado, olvídate de las redes sociales que a veces hacen mucha sangre y te tienes que concentrar en pilotar, que es lo que tú sabes", aseguró que le dijo a su hermano.

Marc Márquez dijo disfrutar mucho de las celebraciones con su hermano "porque con la presión no sabes lo que siente él encima de la moto, y los nervios de la carrera por si llega Luthi o no". "Estábamos en la oficina con José y Rubén, que son los dos amigos que nos acompañan, y estábamos todo el tiempo vamos a la curva o no. Sí, no, no lo había vivido nunca, porque en Valencia no lo pude vivir así cuando ganó, pero ha sido emocionante y disfruto mucho con él".

"He arriesgado y alguien tiene que estar con la camiseta y el peto. Estamos en Malasia y no tenemos mucho personal, que los billetes son caros ¿eh?", explicó Márquez sonriendo sobre la decisión de ir antes de la carrera de MotoGP a la celebración del título con su hermano en la pista.

El piloto de Repsol Honda aseguró que el título de Moto2 de su hermano es muy importante ya que "todas las motos son iguales y cuenta la mentalidad, el ser constante, las carreras en solitario y ahí en Moto2 es donde se ve si hay piloto o no", explicó.