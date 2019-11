Triunfo 2-1 del Barco frente al As Pontes

El Barco ganó 2-1 contra el As Pontes durante el partido celebrado este sábado en el Calabagueiros. El Barco quería mejorar su situación en el torneo después de sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior frente al CD Estradense. En cuanto al equipo visitante, el As Pontes no pasó de las tablas con un marcador de 0-0 ante el Compostela. Con esta derrota el As Pontes se situó en decimonovena posición al finalizar el partido, mientras que el Barco es tercero.

La primera parte del partido arrancó de cara para el conjunto pontés, que se puso por delante con un gol de Ivi Vales a los 19 minutos, terminando de esta manera el primer periodo con el resultado de 0-1.

En el segundo tiempo la suerte llegó para el Barco, que puso las tablas con un tanto de Real en el minuto 84. De nuevo anotó el equipo local, que remontó gracias a un tanto de Ordoñez poco antes del final, concretamente en el 90, finalizando el enfrentamiento con un marcador definitivo de 2-1.

Fue un partido con varios movimientos en los banquillos. El As Pontes dio entrada a David Pájaro por Rubén Pardo y por parte del Barco se sustituyó aTato, Real y Ordoñez por Segura, Moreira y Javi Marchena.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas. Los locales vieron tres de ellas (Segura, Real y Omar Navarro) y los del equipo visitante vieron dos tarjetas, concretamente Charly y Álex Sánchez.

Con estos tres puntos, el Barco ocupó el tercer puesto con 22 puntos, en plaza de acceso al playoff de ascenso a Segunda B, mientras que el conjunto dirigido por Marcos Roca se situó en el decimonoveno puesto con siete puntos, en lugar de descenso directo de categoría, al finalizar el encuentro.

En la siguiente jornada el equipo de Manolo se enfrentará contra el Silva SD, mientras que el As Pontes se medirá contra el Bergantiños.