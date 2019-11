Kiko Casilla puede ser sancionado con 12 partidos por insultos racistas

Kiko Casilla está en el foco mediático de Inglaterra tras ser acusado de proferir insultos racistas contra Jonathan Leko, jugador del Charlton Athletic. Los sucesos ocurrieron el pasado 28 de septiembre en el partido en el que el Leeds visitaba al Charlton, que se llevaron los locales por 1 a 0.

Tras el partido, la Football Association abrió una investigación contra el portero después de la acusación por insultos racistas contra Leko. Las palabras textuales de Casilla habrían sido recogidas por el colegiado inglés, John Brooks, y se incluyeron en el acta arbitral del encuentro. Una vez terminada la investigación, la FA determinará el castigo para el guardameta, que ya se ha perdido varios partidos desde entonces.

No obstante, todo indica que habrá sanción ejemplar, de ocho a doce partidos según la prensa inglesa, por parte del máximo organismo del fútbol inglés al ex del Real Madrid, y no volverá hasta 2020 a los terrenos de juego.