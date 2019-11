Piqué revela con qué jugadores del Real Madrid tiene más relación

Gerard Piqué ha representado durante muchos años la figura del anti-madridismo. Episodios como la manita en 2010 o la dedicatoria a Kevin Roldán tras el triplete de 2015 le han ganado una enemistad deportiva con el Real Madrid. Sin embargo, el jugador siempre ha admitido tener una buena relación con los jugadores blancos, sobre todo con aquellos con los que comparte vestuario en la selección española.

En la entrevista del catalán en El Larguero, quiso remarcar ese buen rollo que guarda con varios jugadores del equipo de Chamartín pese a la rivalidad. "Yo me llevo fenomenal con muchos jugadores del Madrid. Nunca he tenido una mala palabra y la gente me ha respetado mucho aquí en Madrid, que es algo que valoro mucho. Con Nacho, con Sergio Ramos, Lucas Vázquez... No diría que es una relación de amigos, pero sí muy cordial", reconoció el del Barcelona.

De hecho, el mismo Piqué fue quien remarcó en dicha entrevista la importancia de limitar la rivalidad únicamente al fútbol. "Siempre he llevado la rivalidad al límite y a veces me he pasado, pero cuando me quito la ropa del trabajo y paso a ser una persona más de la calle, me llevo fenomenal con los jugadores del Madrid. Para otra gente la rivalidad es su vida, pero para mí no. Me lo tomo de otra forma y nunca he tenido una mala cara porque siento mucho respeto".