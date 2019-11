Jornada 12 de la Ligue 1: previa del duelo AS Saint Etienne - AS Mónaco

El próximo domingo a las 21:00 se jugará el partido de la duodécima jornada de liga, en el cual veremos enfrentarse al Saint Etienne y al Mónaco en el Estadio Geoffroy Guichard.

El AS Saint Etienne encara la duodécima jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de empatar el último encuentro disputado frente al Amiens SC.

En el lado de los visitantes, el AS Mónaco venció frente al FC Nantes fuera de casa por 0-1 y anteriormente lo había hecho también como local ante el Stade Rennes por 3-2.

En referencia a los resultados como local, el AS Saint Etienne ha ganado una vez, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado tres veces en cinco partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. En las salidas, el AS Mónaco tiene un balance de una victoria, dos derrotas y dos empates en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Las cifras sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Ligue 1 indican que el Saint Etienne ha conseguido ganar nueve veces al Mónaco, mientras que éste lo ha hecho en cuatro ocasiones; además, en los otros cinco partidos restantes el resultado fue de empate. El último encuentro que jugaron el Saint Etienne y el Mónaco en esta competición fue en mayo de 2019 y finalizó con un resultado de 2-3 a favor de los locales.

Además, este encuentro puede deshacer el desempate en la tabla clasificatoria, puesto que ambos equipos llegan con los mismos 15 puntos al encuentro. El AS Saint Etienne se sitúa en duodécima posición mientras que, por su parte, el AS Mónaco es undécimo a esperas del próximo partido.