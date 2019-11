El Alondras y el Racing C. Villalbés se reparten los puntos tras su empate a uno

El Alondras y el Racing C. Villalbés empataron a uno en el partido celebrado este viernes en el Municipal de Fútbol do Morrazo. Los dos rivales venían de cosechar resultados dispares en los partidos precedentes. El Alondras encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 0-0 en el último duelo disputado frente al Silva SD. Por su parte, el Racing C. Villalbés venía de vencer en casa por 4-3 frente al Arenteiro en el último partido disputado. Tras el marcador, el equipo local se situó en décima posición, mientras que el Racing C. Villalbés se quedó en séptimo lugar al concluir el duelo.

El encuentro comenzó de modo inmejorable para el Alondras, que estrenó su cuenta goleadora gracias al acierto de cara a portería de Marwan en el minuto 6. Puso las tablas el Racing C. Villalbés a través de un tanto de Cuadrado en el minuto 7. Tras esto, el primer tiempo acabó con un marcador de 1-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 1-1.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los banquillos. El entrenador del Alondras dio entrada a Luismi y Charles por Jonas e Iván Pérez, mientras que el Racing C. Villalbés dio entrada a Sandá, Diego Rey y Moreda por Angel Fernández, Pais y Cuadrado.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas, dos de ellas al Alondras (concretamente a Jonas y Pablo García) y tres al Racing C. Villalbés (Verez, Javi Varela y Buyo).

Tras acabar el duelo con este empate, el Racing C. Villalbés se ubicó en el séptimo lugar de la tabla con 15 puntos. Por su parte, el Alondras con este punto conseguido, alcanzó el décimo puesto con 13 puntos tras el partido.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con el CSD Arzua, mientras que el Racing C. Villalbés jugará contra el Compostela.