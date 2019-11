Previa del encuentro de la jornada 12: Talleres Córdoba contra Newell's Old Boys

El próximo domingo a las 19:30 se jugará el encuentro de la duodécima jornada de la Superliga Argentina, el cual enfrentará al Talleres y al Newell's Old Boys en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El Talleres Córdoba encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido correspondiente a la duodécima jornada tras sufrir una derrota contra el Argentinos Juniors en el encuentro anterior por un resultado de 1-0.

En el lado de los visitantes, el Newell's Old Boys sufrió una derrota ante el Gimnasia La Plata en el último partido (0-4).

En referencia a los resultados como local, el Talleres Córdoba tiene un balance de tres victorias, una derrota y un empate en cinco partidos jugados en su estadio, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, el Newell's Old Boys tiene un balance de una victoria, una derrota y dos empates en cuatro partidos disputados.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Superliga Argentina muestran que el Talleres ha ganado tres veces al Newell's Old Boys, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión; además, el partido restante terminó con un empate. Asimismo, el equipo local lleva una racha de cuatro partidos seguidos sin perder en casa frente al Newell's Old Boys. La última vez que jugaron el Talleres y el Newell's Old Boys en este torneo fue en marzo de 2019 y el encuentro acabó con un 1-2 favorable al Talleres.

Actualmente, entre el Talleres Córdoba y el Newell's Old Boys existe una diferencia de dos puntos en la clasificación. El equipo de Alexander Medina se sitúa en el décimo puesto con 16 puntos en el casillero. En cuanto a su rival, el Newell's Old Boys, se sitúa en séptima posición con 18 puntos.