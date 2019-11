Zidane: "Hay que sacar a Bale para que diga lo que piensa"

Zinedine Zidane repasó la actualidad del Real Madrid en la comparecencia previa a su partido de la 12ª jornada de LaLiga que le enfrenta al Betis. El técnico francés quiso dar por zanjado la cuestión de Gareth Bale, quien aún no se encuentra disponible tras haberse lesionado en el último parón de compromisos internacionales.

"El tema está arreglado”, afirmó Zidane, que destacó que “esta aquí y en el campo, poco a poco, entrenando, estamos con él para que vuelva con el equipo. Nada más". Sobre el galés también reiteró que no tiene que convencerle para que siga en el Madrid "no hay que hacer nada. Está aquí, trabaja, ha vuelto de su viaje y ahora está entrenando. No está disponible todavía. Hay que sacarlo a él a hablar con vosotros para que diga lo que piensa pero yo le veo bien".

"El francés restó importancia al cuadro de ansiedad que sufrió Marcelo en la final de la Champions: "No lo sabía, pero de todas formas es una final de Champions tiene un poco más de estrés pero es normal. Yo lo he vivido de jugador, cuando llega el partido se cambia el chip y estás en tu partido".

El entrenador madridista no quiso especular sobre lo que habría pasado en el Clásico de haberse disputado en el día previsto y aseguró que “jugamos cuando nos digan que tengamos que jugar, preparamos el partido siguiente. Tenemos otro partido, el de Barcelona lo tendremos que jugar el 18 de diciembre y el 'problema' no lo hemos tenido ahora". Zidane se hizo un pequeño lío al intentar explicar que el partido en ningún caso suponía un problema, sino un encuentro más.

La irrupción de Rodrygo es una de las mejores noticias que ha vivido el madridismo, aunque el entrenador pidió tranquilidad con él: "Hay que estar tranquilos con él, es un chico tranquilo que quiere trabajar y dijo eso porque es normal. Tiene 18 años, calidad y personalidad, lo hizo bien y veremos que pasará los próximos partidos".

Zidane se mostró convencido de que el mayor protagonismo de Rodrygo con respecto a Vinicius no será un problema porque “todos los jugadores que están aquí en la primera plantilla saben que tienen que estar preparados. No tiene nada que ver que esté jugando últimamente Rodrygo que Vinicius. Voy a contar con todos los jugadores, algunos más y otros menos, pero deben estar preparados".

Los progresos del fichaje estrella del Madrid de este verano, EdenHazard, también salieron a escena, aunque el técnico reconoció que “lo que le falta un poco es marcar con regularidad, estamos contentos con su rendimiento en el campo. Lo vemos cada día mucho mejor y era normal tener un poco de tiempo con él".