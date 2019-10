La tenista Sina Herrmann logra clasificarse para las semifinales a costa de Alessandra Mazzola

Sina Herrmann, alemana, número 981 de la WTA, cumplió las previsiones al vencer 1-1 durante los cuartos de final del torneo de Ortisei en un partido en el que su oponente, la italiana Alessandra Mazzola se tuvo que retirar. Tras este resultado, la tenista alemana consigue clasificarse para las semifinales del torneo de Ortisei.

Los datos del partido reflejan que Herrmann no logró quebrar el saque ninguna vez, en el primer servicio tuvo un 67% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 58% de los puntos al saque. En cuanto a la tenista italiana, tampoco pudo romper el saque a su rival ninguna vez, tuvo un 50% de primer servicio, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 67% de los puntos al saque.

En las semifinales, la tenista alemana se enfrentará a la jugadora italiana Claudia Giovine, número 438 y cabeza de serie número 1.

La celebración del torneo de Ortisei (ITF Italy 28A) tiene lugar del 27 de octubre al 2 de noviembre sobre pista dura a cubierto. En el torneo se presentan un total de 48 jugadoras.