Marcelo, antes de la final de Kiev: "Intenté no entrar en pánico"

"No podía respirar. Intenté no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final de Champions contra el Liverpool en 2018". Así es como abre Marcelo su pieza en The Players Tribune, donde relata el episodio de ansiedad que vivió en la previa de la final de Champions que disputó el Real Madrid con el Liverpool en 2018.

El jugador cuenta que sentía la presión de algo atascado en su pecho, una gran presión más allá de los nervios que cualquier futbolista puede sentir. "Todo empezó la noche anterior a la final", comenzó. "No podía comer. No podía dormir. Solo pensaba en el partido. Es gracioso que mi mujer, Clarice, se enfadaba mucho cuando me comía las uñas y consiguió que pare. Pero me desperté la mañana de la final y ya no me quedaba ni una".

En su intento de buscar explicación en lo que le pasaba, Marcelo cuenta qué se decía a si mismo antes de la final. "¿Cuántos niños en el mundo juegan a la pelota? ¿Cuántos de ellos sueñan con jugar en una final de la Champions League?".

"'If I have to die out here tonight,' I thought, 'F*** it. I’ll die.'"@MarceloM12 opens up like never before.https://t.co/ceBb5oK3ss — The Players' Tribune (@PlayersTribune) October 31, 2019

Sin embargo, al brasileño le volvían los pensamientos negativos y la presión: "Cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes esa carga. Pero por alguna razón, la estaba sintiendo de verdad. Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar". Todo ello, se suma a unas palabras muy desafortunadas que le dedicó Valdano con respecto a Salah. "Creo que Marcelo debería comprar un póster de Mohamed Salah, ponerlo en su pared y rezarle todas las noches", fue una frase que, según el propio Marcelo, sintió como una falta de respeto y, pese a que no se pudo quitar de encima, la terminó convirtiendo en una motivación extra.

De hecho, pese mismamente cuando saltó al terreno de juego, el brasileño comenta que todavía sufría problemas para respirar, pero no dudaba en darlo todo en el campo. "Cuando finalmente pisé el césped, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: si tengo que morir aquí esta noche, joder. Moriré".

Finalmente, la calma llegó con el mismo amigo en el que la encuentran todos los futbolistas: el balón. "Nos alineamos para el saque inicial, bajo todas las luces, vi el balón de fútbol en el círculo central, y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz"