Una señora sevillista de 102 años se emociona al conocer a Jesús Navas

Hay detalles que no cuestan nada, como el que tuvo ayer Jesús Navas con Lucrecia, una aficionada sevillista y admiradora del andaluz. El Sevilla quiso homenajear a una de sus aficionadas más longevas y permitieron que Lucrecia conociese a la plantilla del Sevilla.

Tras visitar las instalaciones de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, la aficionada fue llevada al terreno de juego para conocer personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo de su corazón. Primero Lopetegui y después los jugadores, fueron todos pasando y saludando a Lucrecia, hasta que llegó Jesús Navas que se detuvo unos instantes a hablar con ella.

“¡Qué guapo eres, hijo!”, no paraba de decir la aficionada que no se podía creer el momento que vivía. El futbolista estuvo muy cariñoso con ella y a la hora de marcharse le dio un beso de despedida. Lucrecia, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. Un momento que nunca olvidará.