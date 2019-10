¿Ramos y Piqué juntos en los Juegos Olímpicos? No lo descarten

Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y varios jugadores españoles empiezan ya a posicionarse para poder ser de la partida en un evento tan especial.

Hace unas semanas, era Sergio Ramos el que mostraba su deseo de poder estar en la capital japonesa y esta misma semana el seleccionador olímpico, Luis de la Fuente, recogía el guante en una entrevista a 20minutos.es: "Me llevaría a Sergio a los Juegos", dijo.

Sergio Ramos Es el jugador con más internacionalidades: 168 Tiene 33 años

El siguiente en dejarse querer ha sido precisamente el compañero de baile de Ramos en muchos partidos con la Roja, Gerard Piqué, que siempre mantuvo una relación de amor-odio con el madridista.

Gerard piqué Ha sido 102 veces internacional con España Tiene 32 años

Durante su entrevista a El Larguero, Piqué fue cuestionado sobre esta posibilidad de estar en Tokyo: "Nunca se sabe, en la vida no hay que descartar nada”. "No me gusta cerrarle las puertas a nada", dijo, para insistir poco después: "Las puertas las dejamos abiertas".

Hay que recordar que Luis de la Fuente podrá llevarse a tres jugadores de cualquier edad para reforzar la plantilla de cara a la cita olímpica. La pregunta ahora es: ¿cuántos más se postularán?