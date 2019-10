Piqué: "Ofrecimos retocarnos el contrato para que Neymar volviera al Barcelona"

Gerard Piqué continúa promocionando la nueva Copa Davis organizada por la empresa Kosmos, propiedad del central del FCBarcelona, y que se disputa entre el 18 y el 24 de noviembre en Madrid. "Es una competición muy tradicional y cambios tan drásticos no suelen gustar", admitió Piqué en los micrófonos de El Larguero. Eso sí, el tenis no fue el único tema que le pusieron sobre la mesa, ya que se refirió al aplazamiento del Clásico y reveló información hasta ahora desconocida sobre regreso de Neymar al Barça.

Sobre este asunto Piqué destacó el ofrecimiento de la plantilla del Barça para que el atacante brasileño pudiera volver al equipo: "Le planteamos al presidente que si el fair play financiero impedía el fichaje de Neymar y teníamos que retocarnos el contrato, lo hacíamos".

Los jugadores se prestaron para "en vez de cobrar lo que tengamos que cobrar el primer año, lo pasamos al segundo, el tercero o el cuarto para que Ney pueda entrar, si es que este es el problema. Nosotros al final siempre queremos ir de la mano con el club”, reconoció.

Piqué también sorprendió al revelar que los jugadores del Barça advirtieron a Neymar antes de fichar por el PSG: "Ya se lo dijimos en su momento: te vas a una cárcel de oro”.

Eso sí, en cuanto a que el regreso se produzca a medio plazo no escondió que “en el fútbol puede pasar de todo y la puerta yo creo que la tiene abierta”.

El Clásico y los Juegos

La polémica por el aplazamiento del Clásico sigue trayendo cola, pues Piqué cree que "no hacía falta" cambiar la fecha del partido: “Desde que tengo sentido común, en un estadio no ha habido violencia. Ese fin de semana se jugó un Espanyol - Villarreal y no sucedió nada. ¿Por qué no va a suceder el 18 de diciembre lo que tenía que haber pasado este fin de semana? Para mí, fue magnificar un problema que no había".

Acostumbrado a las críticas, el defensa afirmó que "le damos mucha importancia a cada jugador y su vida. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones de nuestra vida privada? Puedes viajar en un avión, ir y volver. Lo que cansa de un viaje es cuando te impide ir a entrenar, como en la pretemporada", señaló apuntando a sus críticas por la planificación de la pretemporada.

Piqué admitió que "viajo mucho más de lo que la gente cree, no lo pongo en las redes sociales, pero luego nuestra vida privada es nuestro. Si no rindes luego, puede ser por otras cosas: problemas personales, no hemos dormido bien, que hayas pasado mala noche... Si el Barça pierde es culpa de Piqué porque tiene el tenis, pero estoy acostumbrado, tengo la piel un poco dura. Al final yo sé cuándo lo hago bien y por qué y por qué no".

En el plano futbolístico Piqué se encuentra centrado en el Barcelona desde que decidió dejar de jugar con la selección tras el Mundial de Rusia, aunque no quiso mojarse cuando le preguntaron si formaría pareja con SergioRamos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020: “Nunca se sabe, en la vida no hay que descartar nada”.

Polémica con Federer

El futbolista reveló que se apoyó en RafaNadal cuando comenzó a trabajar en el cambio de formato de la Copa Davis porque esta competición “plantea el Mundial del tenis y cuando llegué pensé ‘a ver si lo puedo cambiar’".

También salió al paso de las declaraciones de RogerFederer, quien declaró que “nunca conocí a Piqué así que no sé en qué tenemos que trabajar”, pues aseguró que “hablamos con su agente, él estuvo muy contento, envió una carta a Roger diciendo lo que queríamos. Por eso, luego me sorprendió las declaraciones que hizo”. Eso sí, reconoció que “ellos tienen la LaverCup y pueden ver la Davis como una competidora de su competición".