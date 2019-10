Figo rememora su vuelta al Camp Nou con el Real Madrid: "Me vino bien la Coca-Cola"

Luis Figo fue el protagonista de uno de los fichajes más polémicos de la historia del fútbol. Cuando en 2002 llegó al Real Madrid proveniente del Barcelona, donde era el gran ídolo de la afición, dejó muchos corazones rotos en la Ciudad Condal. Ese mismo año, el portugués tuvo que volver al Camp Nou para jugar el correspondiente partido de liga y el recibimiento fue de todo menos amable.

Entre pitos, abucheos y pañoladas, hubo un episodio que cualquiera recordará. Figo se dirigía a efectuar un saque de esquina cuando la afición empezó a lanzar de todo desde la grada. Los objetos más recordados son aquella famosa cabeza de cerdo y una botella de J&B. Entre otros, cayó una Coca-Cola de la que el luso se aprovechó.

"Yo era el encargado de lanzar los saques de esquina y estaba concentrado porque quería hacer mi trabajo de la manera más profesional posible. Pero llegó un momento en el que no podía porque era tal la cantidad de objetos que caían que no sabría decir ni lo que era. Lo único que recuerdo es que me vino bien. Por entonces, a mí me patrocinaba Coca-Cola y vi una botella en el césped y la cogí como si estuviera rodando un anuncio", confesó.

Sin embargo, también admitió que no fue hasta la mañana siguiente cuando fue consciente de todo lo que ocurrió. "Al día siguiente tuve la oportunidad de ver en los periódicos que cayeron botellas de whisky, cabezas de cerdo… había un poco de todo"