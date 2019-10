Arturo Vidal: "Claudio Bravo y yo no somos amigos ni lo seremos jamás"

Arturo Vidal concedió repasó la actualidad del FC Barcelona y la selección chilena en una entrevista, en la que reconoció que “no soy feliz” por su suplencia y admitió su mala relación con el capitán de su combinado nacional Claudio Bravo.

"No estoy contento, no estoy feliz”, confesó al periódico chileno 'El Mercurio': “Toda mi carrera he sido titular y esta vez no me ha tocado. Peor estoy tranquilo, estoy trabajando para darle la vuelta y ganarme el puesto. Sé que va a llegar”.

Insiste en que “mi mentalidad es la de trabajar duro y analizar mis errores para mejorar. "Yo trato de ayudar. No estoy contento con mi situación, pero son decisiones del entrenador".

Vidal no esconde que el Barça “no está jugando tan bien como todo el mundo espera. Contra el Slavia Praga fue un partido complicado, por ejemplo. En LaLiga nos ha costado mucho más, los rivales nos hacen más daño. El Barcelona es el mejor equipo del mundo y cuando te hacen goles partido tras partido, la gente empieza a hablar y los propios futbolistas se sienten extraños porque están acostumbrados a ganar".

Sobre los problemas con Bravo reveló que “su mujer nos acusó de irnos de fiesta durante el Mundial de Rusia y no entrenar por la borrachera. No hablé con Claudio durante la concentración en Alicante porque soy bastante hombre como para decir las cosas a la cara y se las dije hace dos años, cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares. No sé si me entendió, porque nunca más hablamos".

Además, criticó que Bravo es “uno de los dos debía dar el primer paso en Alicante, por eso cada uno se entrenó de forma individual. No somos amigos y no seremos amigos jamás, pero la Selección es lo mas importante".

El centrocampista del Barcelona también se refirió a los graves incidentes que se están produciendo en Chile porque “es imposible no echar un ojo a lo que está pasando” y admitió que “si hubiera estado en Chile habría salido a marchar”.