Valverde, después del recital de Messi: "Está cogiendo la forma"

Ernesto Valverde atendió a los micrófonos de Movistar al término de la goleada del Barça al Valladolid en la que Leo Messi fue el protagonista, con dos goles y un recital de fútbol: "No sé qué puedo decir ya más de Messi, sea el partido que sea, aparece. Está cogiendo la forma pero ya está entrando cada vez más", dijo el Txingurri.

"Tiene un talento tal que no es comparable con nada, cada vez que toca la pelota, va a pasar algo especial. Es que ya no sé qué decir, sobran las palabras”, añadió sobre el argentino, después del recital sobre el campo del '10'.

En cuanto a las rotaciones en la alineación, Valverde no quiso darle importancia a la ausencia de jugadores como Rakitic y simplemente habló de que, al tener una plantilla tan larga, no todos pueden jugar: "Generalmente siempre entrenan bien y pelean y luchan por jugar. En mi caso es así, y hay jugadores que seguramente se merecerán jugar, pero no pueden jugar todos. Iremos tirando de la plantilla”.

El Barça se pone líder en solitario en una semana de tres partidos en la que el sábado viajan al Ciudad de Valencia a enfrentarse al Levante: "A ver si podemos seguir ganando", dijo.