Luis de la Fuente: "Sergio Ramos es de los mejores del mundo, me lo llevaría a los Juegos Olímpicos"

La selección sub-21 tiene en su banquillo a un trabajador del fútbol, un hombre apasionado y amante de las categorías inferiores al que el éxito en la Eurocopa este verano le dio a conocer. Luis de la Fuente está ahora inmerso en la clasificación para el siguiente torneo continental de la categoría aunque el gran reto de su carrera le espera en 2020, cuando dirigirá a la selección olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Con Sergio Ramos? El técnico estaría encantado...

Campeones de Europa sub 19, campeones de Europa sub 21. ¿Cuál es el secreto del éxito de los jóvenes futbolistas españoles?

Trabajo, trabajo y trabajo. De sus clubes, que tienen grandes profesionales, con una idea y una metodología muy reconocida. Y por supuesto luego seleccionarlos bien, que es nuestro trabajo, elegir bien para que puedan competir. Trasladar esa realidad, que es una selección.

Y sin embargo la sensación es que cuesta dar el salto. Que muchas estrellas de chavales en demasiadas ocasiones se quedan por el camino, o al menos no tienen tanto éxito como se espera.

No todos los clubes tienen la misma cultura de cantera. Hay clubes que por circunstancias más particulares tienen más jugadores extranjeros, que impiden que esos jugadores vayan promocionándose. Pero en España somos unos privilegiados porque se dan muchas oportunidades a los jóvenes valores, y creo que deberíamos apostar más por ellos. Es que además son un valor seguro, son muy buenos, son los mejores del mundo.

Luis de la fuente Nacido en Haro hace 58 años, jugó en Athletic, Sevilla y Alavés. Como técnico, dirigió al juvenil del Sevilla y luego al filial del Athletic y al Alavés, ambos en 2ªB. Fue seleccionador sub-19 (2013-18, campeón de Europa en 2015). Desde entonces dirige a la sub-21, a la que llevó al título europeo.

Que haya tanta competencia en la Liga española, con muchos de los mejores del mundo, ¿es un freno a la progresión o una oportunidad de aprender de los mejores?

Hay que buscar ese equilibrio. Sí que es verdad que hay muy buenos jugadores que te hacen crecer, que te hacen mejor, pero hay que conseguir que esos jugadores de un talento mundial tengan la oportunidad de jugar en nuestra Liga. Yo como seleccionador quiero que jueguen en la Liga española.

Algunas de las estrellas de la sub-21 han tenido que salir fuera de España para jugar más minutos o para crecer en su carrera, como Ceballos, Fabián, Del Olmo...

A mí me gustaría que estuvieran en la Liga española. Porque son muy buenos, porque harían todavía más grande la Liga española y porque me cuesta creer que no tengan sitio en cualquier equipo, porque son muy buenos. Pero también entiendo que si no tienen oportunidades las busquen fuera. Es para crecer y tarde o temprano estarán de nuevo en España. Además en España tenemos siempre ese defecto que parece que lo de fuera es mejor que lo de dentro y la realidad es que los mejores son los españoles.

"En España tenemos siempre ese defecto que parece que lo de fuera es mejor que lo de dentro y la realidad es que los mejores son los españoles"

¿Cómo se lidia con jugadores tan jóvenes y ya con estatus de estrellas? ¿Es usted un entrenador de perfil duro estilo Mourinho o más bien de mano ancha estilo Del Bosque?

Trato de conocer bien a las personas con las que voy a trabajar y luego intentar gestionarlo. Hay generaciones que conozco desde pequeño y es más sencillo y puedo tener más mano dura o ser más flexible. Casi todo en la vida es equilibrio, hay momentos en los que hay que apretar a esos jugadores jóvenes y otros en los que se les puede dar un poco de rienda suelta. Pero hay unos parámetros que son innegociables: la disciplina, el respeto, el orden, el equipo. Si aceptas esos valores conmigo vas a tener mucho ganado, si no vamos a tener difícil encaje.

De jugador estuvo con Javi Clemente, nada menos. No sé si le marcó estar con un entrenador como él.

Indudablemente. He tenido todo tipo de entrenadores en 18 años como profesional y de él aprendí muchísimo. Aprendí de todos y todos son vivencias que te van dando conocimientos o experiencia. Javi en su época era un top en el mundo y aprendí mucho. Hay que buscar diferentes líneas de trabajo.

España tiene desde hace muchísimos años un gran dominio en las categorías inferiores pero luego quitando esa etapa 2008-12, no ha logrado esos mismos éxitos en la absoluta. ¿A qué se puede deber?

Es que es difícil competir para ganar porque hay muchas selecciones que han hecho ese mismo trabajo e incluso te han podido mejorar. Cuando has tocado el techo estás más cerca de caer que de seguir. Lo importante no es ganarlo todo, es tener la posibilidad de hacerlo. Hacer las cosas bien, trabajar, tener un método, una idea. En la RFEF está identificada y reconocida en todo el mundo, aquí han venido a copiar nuestro método. Las cosas se están haciendo bien.

"Lo importante no es ganarlo todo, es tener la posibilidad de hacerlo. Hacer las cosas bien, trabajar, tener un método, una idea"

Da la sensación de que hay una crisis del jugador español. Ni un nominado de 30 al Balón de Oro...

Más que crisis es que en otros países también hay grandísimos futbolistas. Hay generaciones también que tienen más o menos talento, o que tardan más en explotar. Sobre el dato del Balón de Oro, seguro que entre esos 30 futbolistas te voy a incluir a cinco o seis futbolistas españoles.

Volviendo a los jóvenes, se ha encontrado con una gran hornada. Ceballos, Fabián, Del Olmo… ¿cómo ve su progresión?

Has dicho a tres que son unos supercracks, pero hay más. Fornals, Marc Roca, Vallejo, Junior... son un equipo impresionante. Yo creo que esa es la apuesta del fútbol español, de esos clubes, son futbolistas que en muy poco tiempo van a ser tops mundiales.

Mucho se habló de las ausencias de Rodri y Asensio en la Euro sub-21. Con el título en el bolsillo, entiendes mejor las decisiones que tomaron?

Tengo muy buena relación con ellos y respeto su decisión. Agradecí mucho su sinceridad y su valentía, queríamos gente comprometida y centrada totalmente en nuestro objetivo. Por determinadas circunstancias una persona, un futbolista, en determinados momentos no puede estar. Hay que ser valiente para decir 'mister, no puedo dar lo que me pides'. La gente que apareció aprovechó la oportunidad y nos vino muy bien, en otras circunstancias no hubieramos visto a esos futbolistas.

Entiendo entonces que las puertas a los Juegos no están cerradas para ellos. Aunque Asensio con su lesión lo tiene muy difícil.

Por supuesto que no. Es nuestra responsabilidad seleccionar a los que crea en ese momento que son los mejores. Y si ellos estuvieran en esa relación, no se puede renunciar a ellos para competir al máximo.

Y para competir al máximo, también puede llevar a tres jugadores de cualquier edad. ¿Es partidario de ello?

Simplemente tienen que estar los mejores jugadores. Si tiene que ser tres de esa edad porque así nos lo permite la organización, pues tendrán que estar.

Uno de los que ya se ha postulado es Sergio Ramos. No sé cómo valora esa intención que tiene.

Para mí es un orgullo. Es un orgullo que él, como otros jugadores que tienen un gran bagaje internacional y futbolístico, estén en disposición de poder venir con nosotros, tener la posibilidad de seleccionarlos. Todos los amantes del fútbol deberíamos estar emocionados y orgullosos de que esos futbolistas estén dispuestos a venir a una cita tan importante como son los Juegos Olímpicos.

"Es un orgullo que Ramos, como otros jugadores que tienen un gran bagaje internacional y futbolístico, estén en disposición de poder venir con nosotros, tener la posibilidad de seleccionarlos"

Si la lista fuera mañana, ¿Sergio Ramos iría a los Juegos?

¿Tú crees que Ramos es uno de los mejores del mundo?

Sin duda.

Pues a los mejores jugadores del mundo no les voy a decir que no nunca.

"Ramos es de los mejores del mundo, no les voy a decir que no nunca"

¿No le pareció raro que se postulara?

Lo difícil es ser valiente para decir lo que se ha dicho. Hace años Mata y Javi Martínez fueron campeones del mundo y luego fueron con la sub-21 a jugar un Europeo. Hay casos que no son tan excepcionales. Eso es para sentirnos orgullosos, hay jugadores dispuestos a hacer un esfuerzo excepcional por estar en una competición tan importante como unos Juegos.

A Ansu Fati con solo 16 años le ha llamado en cuánto ha podido. ¿Cómo le ve?

Es un talento natural de una dimensión que con el tiempo se sabrá su valor. Tiene un talento fuera de la normal y la oportunidad se produce cuando se tiene que producir. Fue recibir la documentación, lesionarse un compañero y no lo dudamos, sabemos del talento que tiene, no es habitual en jugadores de esa edad tener esas condiciones futbolísticas.

Sin embargo, ha estado un mes sin jugar cuando las estrellas del Barça se han recuperado. No sé si existe cierta preocupación por una ausencia de minutos.

Ya decíamos antes que nos gustaría que los futbolistas españoles tuvieran más minutos en sus clubes. En los grandes es difícil tener hueco para un chico joven, pero hay que hacer un esfuerzo para que los vayan teniendo. Esos jugadores tienen que jugar al año muchos partidos, donde sea. Si es con el primer equipo estupendo, si no tienen el filial. La experiencia que va a tener entrenando con esos futbolistas, eso sí, va a ser impagable.

Robert Moreno confía muchísimo en los jóvenes, como ejemplo están Fabián o Ceballos. ¿Han comentado algo sobre el tema?

Hablo mucho con él como hablaba con Luis Enrique. Está muy interesado en las categorías inferiores, conoce perfectamente a todos los futbolistas que vamos a convocar y le transmitimos nuestras ideas. Sé que apuesta por la gente joven, tiene madera de fútbol de cantera.

¿Ha pensado alguna vez en pasarse a los clubes? Tenemos el ejemplo de Celades, su predecesor, ahora en el Valencia.

Yo ahora mismo estoy centradísimo en mi trabajo y estoy feliz. Hago lo que quiero, como me gusta y donde quiero, solo pienso en los retos inmediatos. Los partidos de noviembre, luego marzo, luego los Juegos...

¿Y el paso a la absoluta? Porque después del éxito en la Euro sub-21, llega un buen papel en los Juegos y nunca se sabe.

Pues no lo sé, vuelvo a decir lo mismo, tenemos un reto apasionante y no pienso en nada más. La absoluta tiene al mejor seleccionador y yo ilusionado con clasificarnos para el próximo Europeo sub-21 y después de competir al máximo nivel en los Juegos.