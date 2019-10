Zidane, sobre Bale: "Es un tema personal y no puedo decir lo que está pasando"

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la conferencia de prensa previa al partido de la jornada intersemanal que enfrenta al Real Madrid con el Leganés. El técnico respondió a las preguntas sobre Gareth Bale, quien monopolizó la comparecencia tras prohibir al club la publicación de sus partes médicos y haber viajado a Londres esta semana.

Zidane negó que Bale se encuentre en la puerta de salida del Madrid y achacó la polémica a que "se habla mucho de muchas cosas" y confesó que "no vería con buenos ojos que Bale saliera en invierno. Se pudo ir en verano pero se quedó y fue lo mejor para todos".

El entrenador desmintió una mala relación con el británico y reconoció que "nunca habla de marcharse, cuando puede entrenarse se entrena y cuando puede jugar, juega" porque "es un jugador importante y es lo es lo que me importa. Lo de fuera no ayuda, quieren enfrentarnos pero no lo conseguirán".

Sobre el viaje del atacante a Londres explicó que "es un tema personal y ha obtenido el permiso del club. Se ha ido porque no está disponible", reiterando que "cada uno tiene sus asuntos personales y yo no puedo decir lo que está pasando".

Aniversario de Raúl

Zidane también fue preguntado por la progresión como entrenador RaúlGonzález, el actual técnico del Castilla que este martes celebra las bodas de plata de su debut como jugador del Real Madrid.

El francés considera que "está aprendiendo con naturalidad y progresa poco a poco, seguramente algún día entrenará al Real Madrid".