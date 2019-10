Las joyas del FC Barcelona... ¿opacadas por Ansu Fati?

Ansu Fati es sin duda alguna el nombre de moda de la cantera culé. El futbolista recientemente nacionalizado español, fue el protagonista por sorpresa en el arranque de la actual temporada en el FC Barcelona. Los minutos estelares en su debut contra el Betis en la segunda jornada hicieron que Valverde contase con él como revulsivo y hasta como titular en los partidos en los que el Barça andaba escaso de efectivos arriba tras las lesiones de Messi, Dembélé, Suárez o Griezmann. Ansu aprovechó sus minutos y cosechó dos goles y una asistencia en el mes de septiembre. Y desde entonces no hemos sabido nada más de él, al menos con la camiseta del Barcelona.

Sí es cierto que después de su fantástico comienzo, la administración de la RFEF se puso las pilas para nacionalizarle y pocos días después debutó con la sub 21. También surgió la opción de que Fati disputase el Mundial sub 17 que acaba de empezar para medirse a futbolistas de su edad, pero el FC Barcelona decidió no mandarle a jugar y decidir que siga trabajando con el primer equipo. Sin embargo, la perla culé ha hecho de todo menos jugar. De hecho, lleva sin disputar un partido oficial con el Barcelona desde el pasado 24 de septiembre contra el Villarreal, y la cuestión lógica que se preguntan muchos aficionados es por qué, si Ansu Fati no tiene hueco en el primer equipo (algo comprensible viendo la competencia en su puesto), no fue a jugar por lo menos el Mundial. Parecería que el Barça, por no arriesgarse a que se lesione y se quede parado, no le manda al Mundial, pero frenando su proyección de esta manera podrían haberse pegado un tiro en el pie.

La explosión de Ansu Fati, por otro lado, ha generado una especie de ceguera en el barcelonismo que impide ver otros talentos que tiene la cantera culé. De primeras, el otro revulsivo en este inicio de temporada culé fue Carles Pérez que también lleva fuera del primer equipo desde finales de septiembre. Los números de Carles tampoco se quedan cortos, y es que hizo un gol y tres asistencias en los seis partidos que disputó con el primer equipo. Siguiendo el orden natural de progresión de un jugador, el que debería dar el salto al primer equipo debería ser el catalán pero, una vez más, está Ansu Fati de por medio.

Otro gran jugador olvidado en la cantera olvidado es Abel Ruíz. El canterano culé formó parte del equipo que conquistó la Youth League en 2018 y fue campeón de Europa con la sub 19. Fue ascendido al segundo equipo hace dos temporadas y es una de las esperanzas culés en una posición maldita en La Masía, la delantera. Ruíz junto con Alejandro Marqués, son las dos promesas en la punta de ataque culé. Sin embargo, parecería que el cupo de “jóvenes revulsivos” ya se ha llenado con Ansu Fati, y Valverde no cuenta con los delanteros canteranos para, eventualmente, dar descanso o alternativa a un Luis Suárez más cuestionado conforme pasan los años.

Si hay un camino que no puede seguir Ansu Fati es el de otras promesas precoces como Bojan o Munir, jugadores con los que se corrió mucho con su progresión pero terminaron siendo un fiasco. La otra cara de la moneda, un jugador con paciencia como Riqui Puig que dice “no” a irse cedido y quiere seguir creciendo en 2ªB. El Barcelona ha de ser sumamente precavido e intentar evitar errores en su proyecto de jugadores como privar a uno de jugar un Mundial para sentarlo en el banquillo. Solo queda esperar si Ansu Fati, Carles Pérez, Abel Ruíz, Marqués, o Riqui Puig tienen cabida en el Barça del futuro.